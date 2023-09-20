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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 10:10

В Керчи столкнулись Suzuki и ВАЗ: пострадал один человек

В ДТП с Suzuki в Керчи пострадал водитель «Жигулей»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 20 сентября, в Керчи столкнулись Suzuki и ВАЗ-2104, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 10.30. Мужчина 1960 года рождения ехал за рулем Suzuki со стороны улицы Мирошника в сторону Разъездной. Поворачивая налево вне перекрестка, водитель врезался во встречный ВАЗ-2104. За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1966 года рождения.

– В результате ДТП водитель ВАЗ-2104 получил телесные повреждения и доставлен в ближайшую больницу, – отметили в МВД.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.