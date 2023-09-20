Национализированное симферопольское предприятие «Новацентр» оценили в 350 млн

Стоимость предприятия «Новацентр» оценивается специалистами примерно в 350 млн 600 тыс. рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стоимость национализированного в ноябре прошлого года крупного симферопольского предприятия «Новацентр» оценивается примерно в 350,6 млн рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– Среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, есть и недвижимое имущество, относившееся к крупным предприятиям, таким как «Новацентр». Сейчас его стоимость оценивается специалистами примерно в 350 млн 600 тыс. рублей, – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Спикер крымского парламента выразил уверенность, что после передачи этого и других предприятий к российским собственникам условия труда для людей будут становиться только лучше.

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