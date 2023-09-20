В Крыму столкнулись микроавтобус и «Лада»: пострадали два человека

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 19 сентября, в Судаке столкнулись микроавтобус Nissan Primastar и ВАЗ-21099, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 11.30. Мужчина 1972 года рождения ехал за рулем Nissan по автодороге Алушта – Судак – Феодосия. На левом закруглении дороги микроавтобус выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу». За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1990 года рождения.

– В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21099 пострадали водитель и пассажирка 1966 года рождения, – отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что мужчину и женщину увезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пресс-службе крымского МЧС уточнили, что авария произошла в районе села Морского. Спасатели и медики наложили пострадавшей воротник Шанца. Далее женщину с помощью спинального щита транспортировали к автомобилю скорой помощи. Кроме того, сотрудики МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.