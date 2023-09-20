Развожаев: система ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

Российская система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Севастополь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил, что, по предварительным данным, в результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче упали сбитые беспилотники.

– По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь, – написал Развожаев.

Информация по пострадавшим и возможным повреждениям от упавших частей ракет уточняется. На месте работают оперативные службы.

Губернатор в очередной раз призвал доверять только официальным источникам информации.

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