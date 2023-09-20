Крымчанина судили за незаконную регистрацию 22 мигрантов из Узбекистана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Симферопольского района признали виновным в фиктивной постановке 22 иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В августе 2022 года фигурант предоставил в полицию уведомления о прибытии иностранцев. Эти документы были заверены подписью мужчины. Там говорилось, что мигранты зарегистрированы у крымчанина дома.

– Таким образом злоумышленник фиктивно поставил на учет по месту своей регистрации 22 гражданина Узбекистана, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что за это преступление житель Симферопольского района получил 33 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал мужчину. Какую именно сумму должен заплатить крымчанин, не уточняется. С него также планируют взыскать деньги, полученные за незаконную регистрацию.