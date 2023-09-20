В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 380 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15.00 20 сентября в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 380 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди стороны Керчи 273 транспортных средства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидание составляет около часа. Очередь имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 107 машин. В 14.00 в очереди со стороны Керчи находились 360 автомобилей, а со стороны Кубани – 120.

Напомним, на Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей. Транспортный переход был перекрыт почти полтора часа.