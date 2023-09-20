В парке Гагарина в Симферополе высадят миндаль и лаванду

Фото: «Парки столицы»

Осенью в парке имени Гагарина в Симферополе планируют высадить миндаль и лаванду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Этой осенью будем досаживать лаванду, дополнительные декоративные и не только деревья, в частности, миндаль, – рассказал директор муниципального учреждения «Парки столицы» Роман Филипенко.

К весне в Гагаринском парке хотят сделать яркие фотозоны. Для этого планируют высадить церсис, имеющий длительное и яркое цветение. Филипенко напомнил, что недавно в парке высадили магнолии. Эти растения цвели уже дважды и стали популярным объектом для красивых фото.