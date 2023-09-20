Под Севастополем загорелось 4500 квадратных метров леса: огонь тушат

На границе Севастополя и Крыма горит 4500 квадратных метров леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 сентября, на границе Севастополя и Крыма загорелся лес, площадь возгорания составила 4500 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Дым, который видно на Северной стороне - это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района, – отметил градоначальник.

Губернатор рассказал, что сначала загорелась трава. Однако из-за порывов ветра пламя перекинулось на хвойную подстилку под деревьями. Развожаев сообщил, что в настоящее время площадь возгорания составляет 4500 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и лесничества. Губернатор призвал людей сохранять спокойствие.

– Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия, – заключил Развожаев.