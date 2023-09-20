Под строительство обхода Симферополя изымут 15 участков

Власти Крыма изымут 15 земельных участков в Симферопольском районе под строительство автодороги Донское – Перевальное Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Крыма изымут 15 земельных участков в Симферопольском районе под строительство автодороги Донское – Перевальное (Юго-восточный обход Симферополя). Соответствующее распоряжение за подписью председателя Совета министров Республики Крым опубликовано на сайте правительства РК.

– Изъять для государственных нужд в целях строительства линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское – Перевальное» земельные участки, находящиеся на территории Симферопольского района Республики Крым, – говорится в документе.

Площадь самого большого участка - 106,2 тыс. кв. м, а их суммарная площадь - 496,7 тыс. кв. м.

Напомним, дорога соединит трассу «Таврида» и дорогу на Южный берег Крыма. Общая длина возводимой трассы - 25,2 км. Расчетная скорость движения по новой дороге в обход Симферополя составит 100 километров в час.

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