В Советском районе Крыма открыли новый ФАП

Фото: Минздрав Крыма

В селе Урожайное Советского района Крыма открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Республики Крым.

– В здании оборудованы кабинеты для приема пациентов, смотровая с гинекологическим креслом, процедурный кабинет, помещения для хранения медикаментов и другие, – пишет издание.

Фото: Минздрав Крыма

Отмечается, что с открытием нового ФАПа медпомощь стала доступнее для более чем трех тысяч сельских жителей.

Объект возведен в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», стоимость строительства составила 26,5 млн рублей.

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