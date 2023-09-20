ПСБ провел в Симферополе серию бизнес-игр «Время денег»

Фото: пресс-служба ПСБ

Банк ПСБ провел в Симферополе серию деловых игр «Время денег», направленных на повышение финансовой грамотности жителей города. Участниками встреч стали представители органов государственной власти, бюджетного сектора и общественных организаций Республики Крым.

«Время денег» – настольная игра, предполагающая командный формат участия. Методику разработала образовательная платформа банка – Академия ПСБ. Основная задача – научить игроков грамотно управлять собственным капиталом. По сценарию участникам необходимо пройти три круга - три уровня финансовой грамотности, двигаясь от финансового беспорядка к дисциплине. На своем пути игроки сталкиваются с различными ситуациями, связанными с тратами, накоплениями, инвестициями, ипотечной нагрузкой. Побеждает команда, участники которой смогли первыми собрать сумму, необходимую для реализации финансовой цели.

- ПСБ активно занимается просвещением населения по вопросам финансовой грамотности. Деловая игра «Время денег» – один из элементов этой работы. Она позволяет в понятной, доступной игровой форме помочь людям разобраться в финансовых вопросах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Мы стремимся быть для наших клиентов не только надежным партнером, но и консультантом, помогающим избегать финансовых ошибок, – прокомментировала Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.

- Две игры, которые ПСБ организовал в Симферополе, проходили в рамках Плана мероприятий по повышению доступности финансовых услуг для населения Республики Крым на 2023-2024 годы. Мы благодарны банку за активную гражданскую позицию, которую он занял с первых дней работы на Крымском полуострове. Умение грамотно распоряжаться собственным капиталом, защитить свои сбережения от мошенников сегодня актуальны для каждого человека. Полученные в ходе игры знания участники смогут транслировать в своих коллективах, друзьям и знакомым. Будем рады, если подобные мероприятия пройдут и в других городах Крыма, – отметил Дмитрий Шеряко, министр экономического развития Республики Крым.

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