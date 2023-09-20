Рецидивист в Ростове заколол ножом незнакомца на набережной

Нападавшего нашли в тот же день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове выясняют обстоятельства шокирующей истории, которая произошла на городской набережной 18 сентября. На пороге одного из ресторанов появился раненый мужчина, который пытался о чем-то сообщить посетителям, а потом упал замертво.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», на мужчину набросился житель соседнего Новочеркасска.

Следствию еще предстоит выяснить, из-за чего произошел конфликт. Как известно сейчас, Иван (имя изменено, - прим. Ред.) встретил незнакомца у реки. Оба мужчины выпивали, но в какой-то момент поссорились. Тогда новый знакомый достал нож и несколько раз ударил мужчину в шею. Раненый ростовчанин сумел добраться до ближайшего заведения, где ему и вызвали «скорую». Но Иван умер, не дождавшись приезда медиков.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, нападавшего нашли в тот же день. В пресс-службе регионального СК сообщили, что им оказался уже судимый за убийство 58-летний ростовчанин, который во всем сознался. На свободе он пробыл около трех лет.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Убийство». Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.