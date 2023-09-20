В Крыму более 3 тысяч туристических компаний подали заявки на выплаты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму более 3 тысяч компаний туристической отрасли подали заявки на федеральную выплату в размере четыре МРОТ на каждого сотрудника. Об этом в своем Telegram-канал сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, выплачивать субсидии начнут после того, как будет проведена проверка документов. Аксенов также рассказал, что возможность дополнительных мер поддержки крымского турбизнеса обсуждали с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Как пояснил глава республики, речь шла о разработке программы загрузки круглогодичных средств размещения. Планируется, что отдыхать там будут в том числе жители новых российских регионов.

– Кроме того, предложено изучить возможность предоставления льгот по ряду налогов и сборов, – сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что подход будет дифференцированным. По его словам, предоставление льгот будет зависеть конкретного муниципалитета. Аксенов добавил, что в течение недели предложения проработают на федеральном уровне для принятия решений.