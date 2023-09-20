Грозит до 20 лет: в Крыму три девушки попались на наркоторговле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму задержали трех девушек, подозреваемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Алуштинские полицейские обратили внимание на двух девушек. Полицейские предположили, что крымчанки находятся в состоянии наркотического опьянения. Девушек задержали. Одна из них – 22-летняя жительница Красноперекопска, а другая – 25-летняя уроженка Судака. У подозреваемых нашли 23 сверстка с белым порошкообразным веществом.

– Экспертиза подтвердила, что изъятое массой около 20 грамм содержит в своем составе мефедрон, – отметили в МВД.

В ведомстве также добавили, что заниматься наркоторговлей задержанным предложила 20-летняя жительница Красноперекопска. Ее также задержали. Возбуждено уголовное дело, фигуранткам грозит до 20 лет лишения свободы

– В отношении 20-летней жительницы Красноперекопска возбуждено уголовное дело по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, – говорится в сообщении.