Севастополец установил игровые автоматы в крымском кафе: его оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Феодосии 37-летнего жителя Севастополя признали виновным в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

С апреля по октябрь 2022 года севастополец договорился со знакомыми о совместной незаконной игорной деятельности. Для этого сообщники установили два игровых автомата в кафе. Аппараты были подключены к интернету. Это позволяло заранее осведомленным клиентам принять участие в проведении азартных игр. За это они платили деньги, которые сообщники делили между собой.

– Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками полиции, игорное оборудование изъято, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что суд оштрафовал севастопольца на 500 тысяч рублей. Дело в отношении его сообщника пока расследуют.