В Керчи проводили в последний путь двух бойцов, погибших в ходе СВО

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В среду, 20 сентября, в Керчи простились с добровольцем Евгением Лысенко и контрактником Валерием Быковым, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Лысенко родился в 1982 году в кубанском Ейске. Он отучился в колледже, работал строителем, а в 2005 году переехал в Керчь. В городе-герое уроженец Краснодарского края женился и воспитывал троих сыновей. В январе 2023 года Лысенко ушел добровольцем в зону СВО. 8 сентября боец погиб.

Быков родился в 1994 году в Саратове. Он закончил местный кулинарный техникум, а затем работал поваром. В марте 2020 года уроженец Поволжья приехал в Керчь. В мае 2023 года Быков поступил на службу по контракту. В ходе проведения СВО военнослужащий погиб.

– Евгений Владимирович и Валерий Валериевич погибли, сражаясь за правое дело и защищая интересы нашей Родины, с честью и достоинством исполнив долг военнослужащего. Вечная память и низкий поклон защитникам Отечества, – написал Брусаков.