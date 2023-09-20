В Севастополе у пьяного водителя отобрали мопед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе местного жителя 1974 года рождения признали виновным в управлении мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В феврале 2021 года севастопольца оштрафовали за нетрезвую езду на 30 тысяч рублей, а также лишили прав на 1,5 года. В июне 2023 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль своего мопеда SYM Orbit. Однако водителя остановили сотрудники ДПС. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил горожанину 200 часов обязательных работ. Его также лишили прав на 2,5 года. Кроме того, у севастопольца конфисковали мопед.

– Приговор суда вступил в законную силу, – говорится в сообщении.