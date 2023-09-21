Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на осеннее равноденствие

В сентябре хорошо отдыхать в Ялте.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта попала в рейтинг мест, где россияне хотят провести день осеннего равноденствия, который в 2023 году выпадает на 23 сентября.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые озвучили самые востребованные направления для путешествий с 21 по 24 сентября 2023 года, первое место отдали Сочи, «серебро» досталось Питеру, «бронза» у Анапы.
Город счастья занял в списке скромное девятое место, что вполне неплохой результат, учитывая закрытый аэропорт в Симферополе.
Топ-10 популярных направлений на осеннее равноденствие (средняя стоимость в рублях ночи в отеле или гостевом доме):
Сочи, 3294;
Санкт-Петербург, 3517;
Анапа, 2768;
Геленджик, 3421;
Москва, 3670;
Гагра, 3780;
Кисловодск, 3264;
Казань, 3107;
Ялта, 3315;
Калининград, 2599.
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