Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на осеннее равноденствие

В сентябре хорошо отдыхать в Ялте. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта попала в рейтинг мест, где россияне хотят провести день осеннего равноденствия, который в 2023 году выпадает на 23 сентября.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые озвучили самые востребованные направления для путешествий с 21 по 24 сентября 2023 года, первое место отдали Сочи, «серебро» досталось Питеру, «бронза» у Анапы.

Город счастья занял в списке скромное девятое место, что вполне неплохой результат, учитывая закрытый аэропорт в Симферополе.

Топ-10 популярных направлений на осеннее равноденствие (средняя стоимость в рублях ночи в отеле или гостевом доме):

Сочи, 3294;

Санкт-Петербург, 3517;

Анапа, 2768;

Геленджик, 3421;

Москва, 3670;

Гагра, 3780;

Кисловодск, 3264;

Казань, 3107;

Ялта, 3315;

Калининград, 2599.

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