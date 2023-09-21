В трех муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы

21 сентября, в трех населенных пунктах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 21 сентября, в трех населенных пунктах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – посоветовал Крючков.

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