Крючков сообщил о масштабной кибератаке на крымские интернет-ресурсы

На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о масштабной хакерской атаке на крымские интернет-ресурсы.
– На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибер-атака, – написал Крючков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что некоторые сайты государственных органов и СМИ могут работать с перебоями.
Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожено 19 вражеских БПЛА.
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