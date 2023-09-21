Крючков сообщил о масштабной кибератаке на крымские интернет-ресурсы

На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о масштабной хакерской атаке на крымские интернет-ресурсы.

– На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибер-атака, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что некоторые сайты государственных органов и СМИ могут работать с перебоями.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожено 19 вражеских БПЛА.

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