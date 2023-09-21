Фото: пресс-служба министерства культуры Крыма

Музей Пушкина в Гурзуфе откроется после ремонта 6 июня 2024 года, открытие будет приурочено к 225-годовщине со дня рождения Александра Сергеевича. Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, ее слова передает Крымское информационное агентство.

– В день рождения Пушкина, 6 июня, мы всех жителей и гостей Крымского полуострова ждем на открытие нового отреставрированного музея, – сказала Манежина.

Он отметила, что к подрядчику никаких претензий нет, работы идут по графику. До 30 декабря должны завершиться работы по реставрации, далее музей начнут наполнять внутренним содержанием.

Напомним, музей Пушкина в Гурзуфе закрыли на реставрацию в середине ноября прошлого года. Масштабный проект реализуется по указу президента России Владимира Путина, согласно которому к 225-летнему юбилея поэта будут отремонтированы и переоснащены все музеи Пушкина в России. На осуществление ремонтно-реставрационных работ и реэкспозицию музея в Гурзуфе на 2022-2024 годы предусмотрено свыше 315 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

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