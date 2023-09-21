В Симферополе изменилось расписание автобуса №30

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе с 21 июля изменилось расписание движения автобусного маршрута №30. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусному маршруту №30 «Свобода – Селим Герай» в Симферополе, которые начинают действовать с 21 сентября, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов можно обратиться по номеру телефона горячей линии предприятия: +7 (978) 838-54-32. Звонки принимаются c 06:00 до 22:00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50