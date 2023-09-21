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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:27

В Симферополе изменилось расписание автобуса №30

Жителей просят обратить внимание
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе с 21 июля изменилось расписание движения автобусного маршрута №30. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусному маршруту №30 «Свобода – Селим Герай» в Симферополе, которые начинают действовать с 21 сентября, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов можно обратиться по номеру телефона горячей линии предприятия: +7 (978) 838-54-32. Звонки принимаются c 06:00 до 22:00.

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