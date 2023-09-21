Жители Симферополя пожаловались на заросли амброзии

Фото: ЧП Симферополь

Жители Симферополя продолжают жаловаться на заросли амброзии. Многие уже устали вытирать красные слезящиеся глаза и мучаться от першения в горле. С середины августа проблема с ядовитым растением вновь начала беспокоить крымчан. На сорняк пожаловались симферопольцы в одном местном паблике.

- Белое-5. Антирай для аллергиков. Пыль стоит столбом, еще и цветущая амброзия на весь лес! Это вообще законно? Как нашим детям этим дышать? – возмущаются пользователи Сети.

- Сорняк заполонил район частного сектора возле Героев Сталинграда. Иртышская вся в этом ужасном растении, - добавляют другие.

По словам местных жителей, растение регулярно появляется во дворах жилых домов, на территориях частных домовладений и лесополосах. Заросли амброзии даже заметили в центре Симферополя. Но, по словам местной администрации, с аллергенным растением усиленно борются сотрудники спецслужб. Власти города уже заключили муниципальный контракт, который предусматривает удаление 44 гектаров растений химическим способом и 123 гектаров комбинированным.

- Сейчас длится второй этап борьбы. Он продолжается с 1 июля по 20 октября – покос аллергена, уборка и повторная обработка химическим способом. Работы проводятся согласно графику, – рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко.