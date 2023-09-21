В Крыму обезвредили пять снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили еще пять снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Так, обнаружено три 76-миллиметровых артиллерийских снаряда: два – в восьми километрах от Багеровского полигона (Ленинский район), еще один – в селе Донское Симферопольского района. В Керчи на улице Зои Космодемьянской нашли минометную мину калибром 50 мм, а в Армянске на улице Крымской – 120-миллиметровую мину.

Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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