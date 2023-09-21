В Евпатории женщина зарезала сожителя: ее могут посадить на 15 лет
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В Евпатории 53-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Трагедия произошла в июне. У женщины внезапно возник конфликт с сожителем. Злоумышленница схватила нож и ударила мужчину в область шеи. В результате пострадавший погиб. От этой раны мужчина скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело. Давать показания обвиняемая отказалась.
– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.
Согласно законодательству, фигурантке грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.