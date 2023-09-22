Погода на 22 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

В Крыму уютный сентябрь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Крымчан и гостей полуострова будет радовать теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +23…+25°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Саках +25…+26°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23…+24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Судаке +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +26…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +26…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +26…+28°, юго-западный. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50