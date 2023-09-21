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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:59

Крымские аграрии убрали 70% площади подсолнечника

С 37 тысяч гектаров намолочено почти 55 тысяч тонн семян
Дмитрий Коренев
Урожай подсолнечника аграрии убирают в тринадцати районах. Фото: телеграм-канал министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука

Урожай подсолнечника аграрии убирают в тринадцати районах. Фото: телеграм-канал министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука

В Республике Крым убрано уже 70% площади подсолнечника, сообщается в телеграм-канале правительства Республики Крым.

– С 37 тысяч гектаров намолочено почти 55 тысяч тонн семян культуры. Урожай подсолнечника аграрии убирают в тринадцати районах,– говорится в сообщении.

Часть семян нового урожая отправляют на крымские перерабатывающие предприятия. Как отметил министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Савчук, мощностей вполне хватает, чтобы в год перерабатывать около 36,5 тысяч тонн семян.

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