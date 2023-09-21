В Симферополе 22 сентября отключат свет на 37 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
22 сентября в Симферополе отключат электричество на 37 улицах и нескольких переулках. В «Крымэнерго» объяснили, что из-за плановых ремонтных работ, с 8.00 до 17.00 произойдут перебои в электроснабжении.
Где не будет света Симферополе 22 сентября:
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46;
улица Ангарская, 36-38 , 1А, 39/22-59 ;
улица Генерала Захарова, 4, 12-22 , 1-15А ;
улица Жидкова, 74-76 , 65/5;
улица Коммунальная, 6, 1А,15;
улица Полигонная, 70-124 , 81-127 ;
улица Артиллерийская, 92-94А ;
улица Козлова, 120-164 , 71-99 ;
улица Красноармейская, 168;
переулок Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ;
улица Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Запорожская, 4/9, 15-41 ;
улица Запорожская/переулок Строителей, 10/2Б;
улица Строителей, 14/14;
переулок Строителей, 6-14 , 5-13 ;
улица Широкая, 2-4 , 3-11 ;
переулок Широкий, 2-14 , 1-19 ;
улица Москалева, 9/2;
улица Семашко, 3-17 , 13/6;
улица Набережная, 83-87А ;
улица Гагарина, 13А, 13/1.
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