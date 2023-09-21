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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:45

«Вброс фейков ЦИПСО»: в Крыму опровергли сообщения о поражении аэродрома «Саки»

Крючков опроверг сообщения о поражении аэродрома «Саки»
Алексей ЕЛАГИН
Крючков опроверг сообщения о поражении аэродрома «Саки»

Крючков опроверг сообщения о поражении аэродрома «Саки»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информация о поражении крымского аэродрома «Саки» не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома «Саки». Готовились, фото подобрали, контент разный сделали, – написал он.

Однако, как подчеркнул Крючков, все беспилотники сбила российская система противовоздушной обороны.

– Пропала работа киевских школьников. А контент делайте дальше, посмеемся всем Крымом. ПВО – герои, – заключил советник главы республики.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом 19 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, еще по одному дрону было уничтожено в Курской, Белгородской и Орловской областях.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что в районе Севастополя уничтожено несколько вражеских беспилотников.