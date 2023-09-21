Мэр Керчи Брусаков: Вечный огонь на горе Митридат продолжит гореть постоянно

Фото: t.me/brusakov

Восточно-Крымский музей-заповедник, в чью собственность переходит «Огонь Вечной Славы» на горе Митридат, обязуется обеспечить постоянное горение огня. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Огонь Вечной Славы» был зажжен на горе Митридат 9 мая 1959 года в память о воинах, погибших в боях за освобождение Керчи и Крыма о немецко-фашистских захватчиков. Земельный участок, на котором расположен «Огонь Вечной Славы», будет передан Восточно-Крымскому заповеднику, это вызвало беспокойство керчан.

Фото: t.me/brusakov

Брусаков напомнил, что все Вечные огни в России входят в реестр Минобороны РФ и попадают под государственную программу, в рамках которой производится их обслуживание. В Керчи в этот реестр включен только Вечный Огонь в сквере Славы. Руководство Восточно-Крымского музея-заповедника обратилось в администрацию города, Керченский горсовет и Общественный совет города с предложением о передаче земельного участка, на котором расположено это знаковое сооружение для обеспечения его сохранности, а также для сохранности еще одного важного объекта федерального значения – Пантикапея.

– На горе Митридат 9 мая 1959 года был зажжен «Огонь Вечной Славы» в память о воинах, погибших в боях за освобождение г.Керчи и Крыма о немецко-фашистских захватчиков 1941-1944 гг. Об этом свидетельствует и табличка. Именно эту историческую надпись и исторический объект музей-заповедник обязуется сохранить и обеспечить функционирование. Спешу заверить керчан, что ничего не изменится и заповедник обеспечит постоянное горение огня, – написал Брусаков в своем телеграм-канале.

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