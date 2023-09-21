В Симферополе снесут мешающую пенсионерам спортивную площадку Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На улице 1-й Конной Армии в Симферополе демонтируют спортивную площадку, которая мешает пенсионерам. Об этом сообщает КИА.

Спортплощадку установили напротив дома. Однако это вызвало недовольство жильцов. На объекте играют дети. Они бьют мячом по сетке, которой огорожена спортплощадка.

– Пенсионеры не могут нормально отдыхать, спать, их жизнь стала намного тяжелее, – рассказал заместитель директора АНО ЖКХ Контроль в Крыму Олег Бышук.

По его словам, эту площадку демонтируют. В настоящее время на воротах висит цепь с замком. Как пояснил Бышук, жильцы закрыли площадку, чтобы спокойно жить.