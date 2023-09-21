Крымчанин хранил наркотики и едва не убил мать: его посадили почти на 7 лет

В Крыму мужчина чуть не задушил мать и получил почти 7 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнегорском районе Крыма местного жителя признали виновным в покушении на убийство матери, а также в незаконном хранении частей растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчину не раз судили за то, что он угрожал убить мать. Весной они находились дома. Крымчанин выпил и начал душить мать, высказывая намерения убить ее. В происходящее вмешался сосед. Благодаря этому пострадавшая осталась жива.

Осенью прошлого года возле путей фигурант сорвал куст дикорастущей конопли. Крымчанин высушил, оборвал листья и хранил, чтобы употреблять самому.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.