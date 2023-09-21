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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:58

В Симферополе появился новый этнический мурал

Работу выполнили в Ак-Мечети
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Янтарной в Симферополе появился новый арт-объект – этнический мурал. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На фасаде дома №3, расположенном в микрорайоне Ак-Мечеть, изобразили предметы быта крымскотатарской культуры.

– Фрукты отожествляют здоровье, изобилие, счастье и любовь, – отметила представитель подрядной организации Марина Резванова.

Она рассказала, что мурал нарисовали за девять рабочих дней. Для этого использовали специальную фасадную краску. Гарантия на такие рисунки – от года до трех.