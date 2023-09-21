Для крымского турбизнеса разрабатывают новые меры поддержки

В течение недели предложения будут проработаны для принятия решений федеральными органами власти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заявки на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника подали более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли, обсуждается возможность дополнительных мер поддержки крымского турбизнеса. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– В первую очередь, это разработка программы загрузки круглогодичных средств размещения в том числе жителями новых субъектов. Кроме того, предложено изучить возможность предоставления льгот по ряду налогов и сборов. Подход будет дифференцированным, в зависимости от конкретного крымского региона, – пояснил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в течение недели предложения будут проработаны для принятия решений федеральными органами власти.

Напомним, прием заявок на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей Республики Крым стартовал в начале сентября. Правительство России выделит из резервного фонда свыше 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма и Севастополя, из них 2,2 млрд рублей получит Республика Крым. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, при условии, что они в течение двенадцати месяцев с октября прошлого года сохранят занятость не менее 80%.

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