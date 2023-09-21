В Симферополе ремонтируют улицу Некрасова

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Некрасова в Симферополе выполняется ремонт дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В настоящее время в Старом городе ведется текущий ремонт дорог. Так, работы ведутся на улице Некрасова. Речь идет об участке площадью 487 квадратных метров. Для этого используют 50 тонн асфальтобетона. На объекте работают восемь человек, мини-погрузчик, каток и два КамАЗа.

– Текущий ремонт не предусматривает замену тротуаров и бортового камня, а выполняет противоаварийную функцию, – подчеркнули в администрации.