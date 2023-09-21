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НовостиОбщество21 сентября 2023 16:20

Из Крыма в зону СВО отправили новую партию гуманитарной помощи

Груз получат мобилизованные
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

В четверг, 21 сентября, из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправили новую партию гуманитарной помощи. Об это в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, груз получат мобилизованные бойцы. Военнослужащим передали одежду, инструменты, медикаменты, а также бензопилы и дизельные генераторы.

– Продолжаем работать. Все для фронта, все для Победы! – написал Аксенов.

Напомним, крымчане могут бесплатно отправлять посылки бойцам на передовую. Разово можно передать до 10 килограмм. Посылки принимают посылки во всех отделениях «Почты Крыма».При отправлении необходимо указать ФИО адресата, номер воинской части и адресный реквизит.