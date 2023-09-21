Фото: пресс-служба администрации Ялты

В настоящее время в Ялте ремонтируют около 11,5 километра дорог, на эти цели выделили более 370 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– В Ялте, Алупке, поселках Массандра и Гурзуф идет ремонт дорог – в общей сложности протяженностью около 11,5 километров, – рассказала градоначальница.

По ее словам, на эти цели из крымского бюджета выделили более 370 млн рублей. Так, на улицах Володарского, Таврической, Севастопольской и Коммунаров в Ялте заменили асфальт и бордюр. В Гурзуфе и Массандре работы завершаются. Самый большой участок, который приводят в порядок, находится в Алупке. Его протяженность превышает 3,5 километра. Работы там еще продолжаются.