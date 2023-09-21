В Севастополе флот проводит тренировку со стрельбами 21 сентября

В Севастополе флот проводит тренировку со стрельбами Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 21 сентября, в Севастополе Черноморский флот России проводит тренировку со стрельбами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, это мероприятие проходит на Южном и Северном молах. Флот занимается тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения. Планируется, что она продлится ориентировочно до 20.30. Развожаев подчеркнул, что тренировка предусматривает стрельбы из различных видов вооружения.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.