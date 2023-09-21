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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 17:45

Крымчанин избил мужчину куском оконной рамы: ему дали больше года колонии

Крымчанин избил человека куском оконной рамы и получил больше года колонии
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин избил человека куском оконной рамы и получил больше года колонии

Крымчанин избил человека куском оконной рамы и получил больше года колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саках жителя Крыма признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в июле. Около одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт. Фигурант вооружился фрагментном оконной рамы. Используя незначительный повод, злоумышленникнанес оппоненту несколько ударов. Таким образом он сломал пострадавшему руку.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил крымчанина к 1 году 4 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

– В настоящее время приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.