Во Дворце пионеров в Симферополе обучают корейскому языку

Фото: кадр видео "Крым 24"

В симферопольском Дворце детского и юношеского творчества начали преподавать корейский язык. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Новый кружок оказался очень востребованным. Группа желающих набралась за день. Иероглифов в корейском меньше, чем в других азиатских языках. При этом грамматика более простая, нежели в европейских языках. К примеру, в отличие от английского, в корейском три времени глаголов. Однако, по словам обучающихся, этот язык имеет непривычное для русскоязычного человека звучание. При этом корейский намного проще китайского.