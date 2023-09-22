В пяти муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы

22 сентября сотрудники специальных служб будут уничтожать взрывоопасные предметы в пяти муниципалитетах Крыма. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 22 сентября, сотрудники специальных служб будут уничтожать взрывоопасные предметы в пяти муниципалитетах Крыма. Об этом сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00, в селе Холодовка под Судаком с 10:00 до 18:00, в селе Юркино Ленинского района с 10:00 до 18:00.

Крючков попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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