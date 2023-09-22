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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:38

Севастопольца оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Он выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в специальной военной операции
Дмитрий Коренев
Ленинский районный суд Севастополя назначил 40 тысяч рублей штрафа 43-летнему местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Ленинский районный суд Севастополя назначил 40 тысяч рублей штрафа 43-летнему местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Севастополя назначил 40 тысяч рублей штрафа 43-летнему местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

– Мужчина во дворе жилого дома громко выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в специальной военной операции. На замечания нарушитель не реагировал, поэтому неравнодушные граждане вызвали на место происшествия полицию, – говорится в сообщении

В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ. Ленинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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