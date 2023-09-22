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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:02

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Всех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности
Источник:kp.ru
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Фото: Юлия МАРКИНА

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта, сообщается в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Всех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в канале сообщалось об отсутствии очередей перед досмотровыми пунктами с обеих сторон моста.

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