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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:26

В Феодосии на набережной нашли боеприпас, работают саперы

В Феодосии на набережной проводятся работы по разминированию боеприпаса
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Феодосии

Фото: администрация Феодосии

В Феодосии на набережной обнаружили боеприпас, работают саперы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

– На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают саперы. Проход на набережную временно перекрыт.

Ранее Крючков сообщил, что 22 сентября в пяти муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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