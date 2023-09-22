В Феодосии на набережной нашли боеприпас, работают саперы

Фото: администрация Феодосии

В Феодосии на набережной обнаружили боеприпас, работают саперы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

– На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают саперы. Проход на набережную временно перекрыт.

Ранее Крючков сообщил, что 22 сентября в пяти муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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