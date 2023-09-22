Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Фото: Юлия МАРКИНА
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после перекрытия, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.
Напомним, сообщение о временной приостановке движения автотранспорта по мосту появилось в 9:56.
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