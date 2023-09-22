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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:05

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Мост был перекрыт на протяжении часа
Источник:kp.ru
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Фото: Юлия МАРКИНА

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после перекрытия, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о временной приостановке движения автотранспорта по мосту появилось в 9:56.

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