Развожаев предупредил жителей Севастополя о плановых стрельбах

На Северной стороне с 12:00 до 13:00 будут проходить плановые стрельбы из стрелкового вооружения Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя сообщил, что в ближайший час на Северной стороне военные будут проводить плановые стрельбы из стрелкового оружия

– На Северной стороне с 12:00 до 13:00 будут проходить плановые стрельбы из стрелкового вооружения, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что около 10:30 у западного побережья Крыма уничтожены два украинских БПЛА и управляемая ракета.

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