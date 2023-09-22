В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 97 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 12.00 22 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 97 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 97 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация в Краснодарском крае иная. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, Крымский мост перекрывали для автомобилей. Позднее движение транспорта было возобновлено.