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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:19

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 97 авто

На Кубани скоплений транспорта нет
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 97 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 97 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 12.00 22 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 97 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 97 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация в Краснодарском крае иная. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, Крымский мост перекрывали для автомобилей. Позднее движение транспорта было возобновлено.