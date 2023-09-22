В Крыму пока не будут поднимать стоимость проезда в общественном транспорте

Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма после подорожания топлива в ближайшее время не планируется. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

В Крыму пока не будут увеличивать плату за проезд в общественном транспорте, несмотря на подорожавшее топливо. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым.

– Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма после подорожания топлива в ближайшее время не планируется, – пишет издание.

Напомним, накануне правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. В кабмине отметили, что это поможет насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее в стране были увеличены нормативы поставок бензина и дизеля на биржу в целях стабилизации ситуации на топливном рынке.

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