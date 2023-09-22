Жители Крыма смогут получить бесплатную юридическую помощь 26 сентября

26 сентября в Минюсте Крыма пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 26 сентября, в Минюсте Республики Крым пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу министерства, он приурочен ко Дню Государственного герба и Государственного флага Крыма.

– Юристы проконсультируют по вопросам пенсионного обеспечения и исполнительного производства, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, защиты прав граждан, имущественных и земельных правоотношений, миграции, безопасности дорожного движения, а также совершения нотариальных действий, – пишет издание.

Желающих получить консультацию приглашают по адресу: город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 28 (Министерство юстиции Республики Крым). Прием будет вестись с 10:00 до 16:00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50