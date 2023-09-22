Развожаев предупредил о еще одной возможной атаке на Севастополь

На месте работают все необходимые службы Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о еще одной возможной вражеской атаке на город.

- Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия, - подчеркнул губернатор.

Напомним, днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Осколок боеприпаса упал у театра имени Луначарского в центре города.

На месте сейчас работают все необходимые службы. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.

- Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств, - сообщил Михаил Развожаев.